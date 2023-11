Nowe podatki od nieruchomości. Kilka czy kilkanaście groszy więcej za każdy metr mieszkania. Dla ludzi to bolsna podwyżka

Maksymalne stawki podatków gruntowych i od budynków ustala co roku Minister Finansów, na podstawie obliczanej przez GUS inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych.

A wybory samorządowe odbędą się wiosna przyszłego roku. Z drugiej strony obniżanie stawek maksymalnych, to uszczuplenie dochodów, jakie gmina może uzyskać. A wydatków i potrzeb ciągle przybywa.

Rady gmin mają czas do końca grudnia na uchwalenie swoich stawek. Na razie nikt nie zrezygnował z podwyżki, co w poprzednich latach się zdarzało.

W kategorii budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą te same gminy stosują już odmienną politykę. Stawkę maksymalną (33,10 złotego za metr) uchwalono w Skoroszycach i Skarbimierzu. Rada Korfantowa obniżyła stawkę do 30,8 złotego, co i tak w ich przypadku daje 15 procentowy wzrost.