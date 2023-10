Nyska Akademia będzie miała "inteligentny" stadion lekkoatletyczny. To będzie jedyny taki obiekt w Polsce i jeden z nielicznych na świecie!

Przedsięwzięcie, o którym mowa obejmuje przebudowę oraz remont stadionu miejskiego w Nysie na pełnowymiarowy certyfikowany stadion lekkoatletyczny z bieżnią 400 m.

Obiekt będzie nie tylko piękny wizualnie, ale również „naszpikowany” elektroniką co uczyni stadion nyskiej Akademii jednym z najnowocześniejszych na świecie i pierwszym w Polsce obiektem wyposażonym w system inteligentnego treningu, czyli SmartTracks.

Co to takiego?

SmartTracks to zaawansowane narzędzie rejestrujące treningi, pozwalające na szczegółowy zapis wyników i ich późniejszą analizę. Dane pomiarowe rejestrowane są automatycznie przy każdym okrążeniu, które sportowiec przebiegnie, w profesjonalnym dzienniku treningowym, dzięki czemu można je później dowolnie porównywać i analizować. Dodatkowo oprogramowanie analizuje dane i wizualizuje wyniki.

System SmartTracks mierzy:

czas biegu,

pokonany dystans,

częstotliwość i ilość kroków,

ilość i czas przerw.

System Inteligentnego treningu pozwala na: