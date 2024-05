Bolesław Bezeg: W PRL-u za wieszanie polskiej flagi można było trafić za kraty. Wciąż spotykam ludzi którzy mówią, że to była wolna Polska Bolesław Bezeg

To już dwudziesty raz obchodzimy dziś ustanowiony w lutym 2004 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ciekawe, że pierwszy raz obchodziliśmy go nazajutrz po wejściu Polski do Unii Europejskiej.