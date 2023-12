O opolskim lekarzu, który za motylami ganiał. Historia Janusza Kubickiego. "Człowiek powinien mieć pasje"

- Motyla nie można łapać w biegu, aby go nie uszkodzić. Trzeba poczekać aż usiądzie – prof. Janusz Kubicki zdradza kulisy pracy kolekcjonera entomologa. - Trzeba go delikatnie złapać do siateczki i wyciągnąć. To wymaga zegarmistrzowskiej precyzji, bowiem skrzydła motyli są pokryte pyłkiem, który, co widać pod mikroskopem, jest ustawiony dachówkowato. Dotknięcie go palcem czy tylko szpilką powoduje, że zostaje uszkodzony. Nie nadaje się do preparowania.