Ochotnicy z gminy Murów sprzątali las. Zebrali górę śmieci - od butelek po sprzęt AGD

Akcja rozpoczęła się w sobotni poranek 2 marca. Do udziału w niej zgłosiło się kilkanaście osób.

- To inicjatywa pracowników Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, którzy zaprosili nas do udziału, a my z chęcią to zaproszenie przyjęliśmy – mówi Michał Golenia, wójt Murowa. - Z jednej strony chcemy posprzątać, a z drugiej strony pomóc zwierzątkom, bo hasło tej akcji „Na ratunek nabitym w butelkę”. Liczę na to, że to pierwsza z wielu akcji, bo cel jest szczytny.