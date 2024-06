Opolanie świętują 35. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych

- 4 czerwca 1989 roku byłam na trzecim roku studiów. Doskonale pamiętam tę datę – mówiła Monika Jurek, wojewoda opolski, która w południe złożyła kwiaty przed opolską Nike, czyli Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. – Dziś mamy święto wolności i praw obywatelskich, które są wielkim przywilejem, dlatego musimy o nie dbać każdego dnia, a z przywilejów mądrze korzystać, m.in. idąc na wybory do europarlamentu. Wolność nie jest dana raz na zawsze, choć wiem, że młodym ludziom, urodzonym po 1989 roku, trudno to sobie wyobrazić. Gdy mój syn był dzieckiem, opowiadałam mu, że w PRL-u w sklepach nic nie było. Zapytał wówczas: „no to gdzie to było”, bo to przekraczało jego wyobraźnię. Dlatego naszym obowiązkiem jest mówić o tym, jak wielką wartością jest wolność.