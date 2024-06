Właściciel wykopał psu grób i czekał aż zwierzę skona. Psie piekło w Opolu

- Gdy właściciel otworzył nam drzwi, od razu zobaczyłyśmy tego psa. Leżał w pokoju obok. Wiedziałyśmy, że nie mamy na co czekać, ale właściciel mówił, że on jest przeciwnikiem eutanazji i nie możemy bawić się w Boga. Tłumaczył, że ma już wykopany grób, obok stał karton, chyba po mopie do podłogi, żeby włożyć do niego ciało. Pan przekonywał, że trzeba poczekać, aż pies sam skona – relacjonuje wolontariuszka. – Jeszcze większy szok przeżyłyśmy, gdy okazało się, że przed laty ten pan był szefem organizacji prozwierzęcej. Nie docierało do niego nasze tłumaczenie, że człowiek w takiej sytuacji dostaje leki uśmierzające ból. On swojemu pupilowi pozwolił odchodzić w niewyobrażalnym bólu. Nie wiemy, jak długo to trwało, bo właściciel podawał różne wersje.