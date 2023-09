Opole sprzed stu lat. Wielu z tych budynków już nie ma, albo wyglądają inaczej

Opole przed wojną. Tych budynków już nie ma

Fotografie wykonywane w pierwszych dekadach XX wieku to często jedyne ślady po tym, jak prezentowało się Opole przed wojenną zawieruchą. Co ciekawe, gdy na początku 1945 roku do miasta wchodziły wojska sowieckie, większość budynków na terenie starego miasta była nietknięta.

Pożary i zniszczenia nastąpiły w kolejnych tygodniach, kiedy to do budynków zaczęli wchodzić szabrownicy. Podpalenia były sposobem na zacieranie śladów po włamaniach i kradzieży dobytku.

To samo tyczy się też widoku na bliskie Zaodrze z rejonu Ostrówka. Za Mostem Stulecia (wysadzonym na początku 1945 roku, w jego miejscu stoi teraz Most Piastowski) widać budynku, których teraz próżno szukać w tej części miasta. Widoku nie psują też wysokie bloki powstałe w latach 70. pomiędzy przedwojennymi kamienicami.

Zawsze ciekawym widokiem są też ujęcia samego ratusza, do którego do lat 30. przylegały kamieniczki i stragany. Wiele z nich nie było zbyt urodziwych, stąd decyzja władz miasta o ich rozbiórce, a potem dobudowaniu nowego skrzydła do gmachu. Miłośnicy detali zwrócą też uwagę na fakt, że wieża ratuszowa na wielu fotografiach wygląda nieco inaczej. To dlatego, że zawaliła się w lipcu 1934 roku. Tę katastrofę także uwieczniono na zdjęciach.