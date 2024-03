Opole to nie tylko miasto jednego festiwalu. Dzieje się u nas znacznie więcej. „Urząd musi jednak bardziej wspierać kulturę” Mateusz Majnusz

Mieszkańcy Opola pragną kultury. Chcą się bawić, korzystać z bogatej oferty kulturalnej, aby weekendy po godzinie 22:00 nie oznaczały braku wydarzeń w naszym mieście NTO Zobacz galerię (6 zdjęć)

Opole, często kojarzone wyłącznie z Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej, w rzeczywistości tętni życiem kulturalnym przez cały rok. Od festiwali filmowych i teatralnych po unikalne spotkania z muzyką perkusyjną i fotograficzną. Wydarzenia te nie mają jednak wspólnego mianownika i nie trafiają do szerokiego grona mieszkańców. – To trzeba zmienić – postulują kandydaci Koalicji Obywatelskiej do rady miasta.