Opolscy antyterroryści w akcji. To oni zatrzymują najniebezpieczniejszych przestępców. Jednostka obchodzi jubileusz 30-lecia powstania

Przestępca groził, że wysadzi budynek. Do akcji wezwano więc policyjnych antyterrorystów z Opola, którzy szturmem zdobyli dom i zatrzymali 39-latka. Podczas akcji miejscowi naliczyli ok. 30 strzałów i wybuchów granatów hukowych.

To była odpowiedź na przestępczość zorganizowaną

Na początku lat 90-tych w Polsce gwałtownie rozwinęła się przestępczość zorganizowana. Praktycznie nie było wówczas miasta wojewódzkiego wolnego od zorganizowanych grup przestępczych kontrolujących działalność kryminalną na swoim terenie.

Opole i województwo opolskie nie było wyjątkiem.

To dlatego w 1993 roku powołano Nieetatowy Pododdział Specjalny w Opolu. Był on wykorzystywany do zabezpieczeń imprez masowych oraz zatrzymań szczególnie niebezpiecznych przestępców.