Opolscy ludowcy za utrzymaniem i rozszerzeniem embarga na import produktów z Ukrainy

Na początku maja tego roku Komisja Europejska wprowadziła zakaz importu pszenicy, rzepaku, kukurydzy i słonecznika. Obowiązuje on nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach: Bułgarii, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech.

W piątek 15 września zakaz się kończy. Jego przedłużeniu sprzeciwia się Ukraina. Decyzję o tym, czy embargo zostanie przedłużone, czy też nie, podejmie Komisja Europejska. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że jeśli Komisja się na to nie zdecyduje, polski rząd wprowadzi zakaz importu na poziomie krajowym.

- Oczywiście to embargo nie może zostać zniesione – mówi Marcin Oszańca, lider PSL na Opolszczyźnie. - PSL prowadziło wiele rozmów w Brukseli na ten temat. Popieramy rząd w każdym calu, ale dwa miesiące, o których mówi polski rząd rozszerzenia embarga, nic nie da. To muszą być przynajmniej trzy lata i rozszerzone o kolejne produkty: owoce miękkie, jaja, miód, otręby. Te produkty ukraińskiego pochodzenia zalewają polski rynek, powodują to, że polscy producenci żywności nie wytrzymują konkurencji. Uzależnienie się od importu z któregokolwiek kraju może wywołać to, że my, jako Polska, będziemy mieć problemy z bezpieczeństwem żywnościowym.