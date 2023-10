Opolscy politycy komentują kryzys w armii. Do dymisji na pięć dni przed wyborami podali się dwaj najwyżsi dowódcy Sił Zbrojnych

Tomasz Siemoniak, lider listy Koalicji Obywatelskiej na Opolszczyźnie zaznaczył, że sytuacja ta jest bezprecedensowa i stanowi wynik ośmiu lat upolityczniania wojska, wykorzystywania go do celów partyjnych oraz zahamowania procesu modernizacji, za co odpowiedzialny jest były już minister MON Antoni Macierewicz.

- Wojskowi nie mają innych narzędzi zaprotestowania przeciwko patologiom, które obecna władza uprawia w wojsku. Jedynym narzędziem jest dymisja i chciałbym wyrazić szacunek wobec wszystkich wojskowych, którzy szacunek do munduru cenią wyżej niż swoje stanowisko – wyjaśnił Siemoniak.