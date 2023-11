Opolski profesor powołany do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To sukces nie tylko Politechniki Opolskiej, ale całego środowiska naukowego

W skład PKA wchodzi przewodniczący Parlamentu Studentów RP oraz 100 członków, reprezentujących różne instytucje i środowiska związane z edukacją wyższą. Członkowie są powoływani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Prof. Krystian Czernek już wcześniej pełnił funkcję członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej podczas piątej kadencji, a w trakcie szóstej kadencji był ekspertem.

- To dla mnie niezwykłe wyróżnienie. Co prawda byłem jedynym zgłoszonym kandydatem z naszej uczelni, ale wiem, że konkurencja była silna. Było bardzo dużo zgłoszeń z innych uczelni, instytucji badawczych – przynajmniej trzech, czterech kandydatów na jedno miejsce. Czuję się zaszczycony, że do tego grona ponownie trafiłem. Zgadzam się z panią rektor, że moje powołanie to także poświadczenie wysokiego poziomu nauki na Politechnice Opolskiej - komentuje prof. Czernek.