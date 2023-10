Opolski szewc tworzy muzeum dotyczące swojego zawodu. Niektóre eksponaty zaskakują

Jacek Ferdynuje jest doskonale znany mieszkańcom Strzelec Opolskich, a także okolicznych miejscowości. Swój zakład szewski prowadzi od 1982 roku. Niedawno Ferdynus wynajął dodatkowe pomieszczenia, które w gminnej kamienicy przylegały do jego zakładu.

Utworzył w nim mini-muzeum szewstwa, w którym zgromadził ponad 100 dużych eksponatów związanych z tym zawodem m.in.. maszyny do szycia i maszyny kuśnierskie.

- Szczególną wartość mają dla mnie narzędzia szewskie z 1929 r. Choć mają prawie 100 lat, wciąż nadają się do pracy - mówi Jacek Ferdynus. - Ciekawostką jest także maszyna kuśnierska, która w latach 80. kosztowała tyle, ile mały fiat 126p. W mini-muzeum można podziwiać także kopyta, które na przestrzeni lat służyły szewcom do robienia butów.

- Z każdym z tych przedmiotów wiąże się odrębna historia. Pokazuję m.in. kopyta, które należały niegdyś do Franciszka Gawlika, szewca z Grodziska. Są one bardzo wyeksploatowane, co pokazuje, że pan Franciszek, musiał zrobić na tych kopytach wiele butów - dodaje Jacek Ferdynus. - W kolekcji znajdują się też mini kopytka dziecięce z warsztatu słynnego szewca Piusa Gabora, który przed wojną działał w Strzelcach. To od jego działalności wzięła początek marka butów „Gabor”.