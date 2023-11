Opolszczyzna ma kolejny rezerwat. Został utworzony w Naroku w starorzeczu Odry

Ale rezerwat można oglądać tylko z zewnątrz, gdyż na mocy przepisów jest on objęty zakazem wstępu. Na razie nie przewiduje się utworzenia na jego terenie ścieżek edukacyjnych czy spacerowych.

Pomysł utworzenia rezerwatu w Naroku pojawił się już w latach 50. ubiegłego wieku i był autorstwa doktora Stanisława Mazura, który w latach 1958-1963 był nadleśniczym Nadleśnictwa Niemodlin.

- Tato przyczynił się też do stworzenia kilku rezerwatów w Borach Niemodlińskich. Cieszyłby się bardzo, że jego myśl się zmaterializowała - mówi syn Jacek Mazur. - Las to była jego pasja i miłość. Nawet jak był na emeryturze, to pracował naukowo. Nie opublikował wielu rzeczy. Są w szkicach. Tato byłby szczęśliwy, gdyby znaleźli się naukowcy, którzy byliby zainteresowani zdjęciami fitosocjologicznymi, na pewno sięgającymi lat 70., czyli obejmujących 50 lat wstecz. To doskonały materiał do porównań, jak zmieniał się las.