Opuszczony ośrodek wczasowy w Szumiradzie przyprawia o ciarki. Sprawdziliśmy, co kryje się wewnątrz [ZDJĘCIA]

Szumirad to wioska znajduje się na terenie powiatu kluczborskiego, choć bliżej jest stamtąd do Olesna. Położona jest na trasie Opole - Olesno, przecina ją droga wojewódzka nr 494. Brama wjazdowa do dawnego ośrodka wczasowego znajduje się tuż przy tej trasie.

Ośrodek wczasowy w Szumiradzie powstał w miejscu zabytkowego pałacu, który został zniszczony przez Sowietów w 1945 roku. Było to pałac księcia von Hohenlohe, dawnego właściciela majątku ziemskiego Sausenberg (jak nazywał się Szumirad przed wojną). Ośrodek powstał zatem na terenie zabytkowego parku, w sąsiedztwie pięknych lasów rezerwatu przyrody Smolnik.