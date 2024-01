Orszak Trzech Króli w Opolu. Będzie przemarsz i wspólne kolędowanie. Warto wspólnie wziąć udział w tym wydarzeniu

Święto Objawienia Pańskiego, znane powszechnie jako Orszak Trzech Króli, ma swoje korzenie w narodzeniu Jezusa w Betlejem. To wydarzenie, łączące mędrców, pasterzy, biednych i bogatych, znajduje swoje odzwierciedlenie w corocznym korowodzie, który przemierza ulice Opola.

Biskup Rudolf Pierskała podkreślił, że każdy orszak to nie tylko kolorowy korowód, ale także manifestacja solidarności społecznej. Wszystkie warstwy społeczne, niezależnie od statusu materialnego czy społecznego, łączą się w radosnym świętowaniu.

- Orszak Trzech Króli to nie tylko tradycyjny korowód. To także moment refleksji nad sensem solidarności i hołdu. W tym roku orszak nawiązuje do 800-lecia wystawienia pierwszych jasełek przez świętego Franciszka. Jest to unikalny sposób połączenia tradycji z nowoczesnością, co nadaje orszakowi wyjątkowy charakter – tłumaczył biskup Rudolf Pierskała.