Kluczbork wygrał sprzęt AGD i przekazał go jedenastu organizacjom pozarządowym. Będzie służył potrzebującym

W plebiscycie na najpiękniej oświetlone miasto Kluczbork otrzymał 1785 głosów. Wyprzedził nawet Opole i to aż o 1155 głosów.

Kluczbork po raz drugi został triumfatorem na Opolszczyźnie, gdyż wygrał również w 2022 roku.

- Ten konkurs to jest zabawa. Staramy się co roku ubogacać nasze oświetlenie i dać mieszkańcom radość w okresie świąt – mówi burmistrz Jarosław Kielar. - Z kolei mieszkańcy bardzo się zmobilizowali i głosowali w plebiscycie. W związku z tym, że kluczborczanie dołączają do głosowania, czynią dobro, bo sprzęt ten pozostanie i będzie służył wielu potrzebującym.