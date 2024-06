W poniemieckim pałacu w Minkowskiem miały być ukryte skrzynie pełne złota. Poszukiwacze przetrząsnęli wszystko Mirosław Dragon

XVIII-wieczny pałac w Minkowskiem koło Namysłowa to dawna posiadłość pruskiego generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitza. Niewiele osób widziało pałac w środku, ponieważ jest własnością prywatną, a wstęp do niego jest surowo wzbroniony. Teraz to już w ogóle nie da się nawet zbliżyć do niego, ponieważ poszukiwacze skarbów szukają tam ukrytych skrzyń z hitlerowskim złotem! Co tam znaleźli? Sprawdziliśmy.