Uczestnicy chóru z Dziewkowic dali koncert w Filharmonii Narodowej pod batutą Adama Sztaby. Na scenie wystąpiła także Natalia Kukulska

Przygotowania do tego wydarzenia trwały blisko rok. W tym czasie uczestnicy ćwiczyli śpiew w murach zabytkowego budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach pod Strzelcami Opolskimi.

Ten obiekt został wyremontowany dzięki wsparciu fundacji „Most the Most”, a by tchnąć nowe życie w odnowioną przestrzeń, fundacja utworzyła w Dziewkowicach 25-osobowy chór. Dołączyły do niego dzieci z gminy Strzelce Opolskie, które wcześniej nie miały do czynienia z profesjonalnym śpiewem.