Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Niektórzy mają po kilka milionów złotych. Mamy raport

Sejmowi debiutanci - majątek

W gronie nowych twarzy w ławach sejmowych po ostatnich wyborach znalazły się dwie osoby, które zostały wybrane z województwa opolskiego.

Są to Adam Gomoła reprezentujący Polskę 2050 oraz Włodzimierz Skalik z Konfederacji. Jak się okazuje, pomiędzy tą dwójką istnieje ogromna różnica nie tylko w kwestiach światopoglądowych, ale również w wielkości posiadanego majątku.

Adam Gomoła to najmłodszy z posłów w sejmie. W styczniu skończy on 25 lat. Nie dziwi więc, że nie zdążył się on jeszcze dorobić. Z oświadczenia majątkowego posła Gomoły dowiadujemy się, że nie posiada on żadnych nieruchomości, a samochód, którym jeździ to Toyota Arensis z 2004 roku.