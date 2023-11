Piękne wieńce adwentowe 2023. Wyjątkowe dekoracje, która zwiastują Boże Narodzenie. Te stroiki do domu to prawdziwy hit

Co to jest adwent i kiedy się rozpoczyna

Adwent to okres, który poprzedza święta Bożego Narodzenia. Nie ma stałej daty, kiedy rozpoczyna się ten radosny czas ponieważ jest to okres ruchomy, który obejmuje zawsze cztery niedziele poprzedzające 25 grudnia. Dla chrześcijan to czas przygotowań duchowych do narodzin Jezusa, niezależnie od spraw wiary zawsze związany jest z radosnym oczekiwaniem na najpiękniejszy czas w roku. Wszyscy wówczas pieką pierniki i robią wieńce adwentowe (nazywane również stroikami), które są nieodłącznymi symbolami tego magicznego czasu.

W 2023 roku adwent rozpoczyna się w niedzielę 3 grudnia, a kończy 23 grudnia, w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia.

Dlatego końcówka listopada to najlepszy czas, by pomyśleć o udekorowaniu swojego wnętrza wieńcami adwentowymi.



Wieniec adwentowy – skąd się wziął?

Zwyczaj ten zapoczątkował pastor protestancki w 1939 roku ale jego wieniec miał 24 świece, które to odpalał każdego dnia z sierotami, które były pod jego opieką. Dziś wieniec adwentowy ma tylko cztery świece, które symbolizują cztery niedziele adwentu.