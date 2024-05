Trwa Wiosna Kwiatów w Łosiowie. Każdy pasjonat ogrodnictwa będzie zachwycony ofertą

Nic dziwnego, gdyż w tym roku w Łosiowie wystawia się rekordowa liczba sprzedawców , bo aż ponad 200. Można tu kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu. A asortyment roślin wręcz oszałamia. Są nasiona, cebulki i sadzonki kwiatów, a także flance warzyw, krzewy i drzewka owocowe oraz ozdobne oraz kwiaty doniczkowe.

- I to wszystko na miejscu, na terenie naszego ośrodka, dostępne aż do niedzielni wieczorem – wyjaśnia Genowefa Prorok.

- Już drugą turę wiozę do auta. Kupiłam w tym roku świdośliwę, kalinę, paragwajkę i inne kwiaty - mówi pani Jadwiga. - Przyjeżdżam do Łosiowa co roku, bo zawsze jest coś ciekawego. Dużo nowości, duży wybór. Ceny też przystępne, bo w hali targowej niektóre gatunki bywają droższe. Na razie wydałam około 500 złotych i dalej idę kupować. Jeszcze szaleję.

- Przez to, że były przymrozki pod koniec kwietnia, dużo krzewów nam przymarzło i musimy odnowić - tłumaczą. - Ogólnie ceny są niższe niż w roku ubiegłym, chociaż niektóre odmiany pelargonii są droższe. Można tu faktycznie stracić fortunę, tak wielki jest wybór, ale my wiemy czego chcemy i nie musimy nać się o budżet.

Jeśli chodzi o ceny, to są one bardzo różnorodne. I tak np. sadzonki kwiatów rabatkowych można kupić już do 3 zł. Pelargonie kosztują od 6 do 15 zł - w zależności od odmiany.

Natomiast za rośliny kolekcjonerskie trzeba dać od 100 zł do nawet 6 tysięcy.