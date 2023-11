Pierwszy „sugerowany przejazd dla rowerów” pojawił się w Opolu i od razu wzbudził kontrowersje. Jak się zachować, by nie doszło do tragedii?

Głównym celem przebudowy było utworzenie prawoskrętu z ulicy Luboszyckiej, umożliwiającego kierowcom bezkolizyjne dołączanie się do ruchu na ulicy Nysy Łużyckiej. I to udało się drogowcom zrealizować, dzięki czemu w godzinach szczytu wyjechanie z Chabrów w kierunku ronda stało się znacznie łatwiejsze. Jednocześnie zmienił się układ komunikacyjny na samym skrzyżowaniu.

Urząd Miasta Opola wkrótce ogłosi przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Nysy Łużyckiej i Luboszyckiej. Od dawna jest to najniebezpieczniejsze skrzyżowanie w Opolu, na którym…

Rowerzyści muszą tu ustąpić pierwszeństwa wszystkich pojazdom

Oznacza to, że rowerzyści zbliżający się do skrzyżowania po ścieżce rowerowej powinni zatrzymać się na jej końcu, jeszcze przed jezdnią, a następnie ustąpić samochodom pierwszeństwa przejazdu.

Kierowcy jeszcze się nie nauczyli, że nie muszą się tu zatrzymywać

Tak zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym powinno to wyglądać, jednak w praktyce rowerzyści i zmotoryzowani czują się w tym miejscu zdezorientowani. Podczas naszej kilkunastominutowej obserwacji tego miejsca, jeden z rowerzystów w ogóle nie zatrzymał się przed skrzyżowaniem i przejechał przez nie na pełnej prędkości.

Doszło także do dwóch sytuacji, w których kierowcy, niepewni jak się zachować wobec tej nowej formy przejścia, decydowali się na nadmierną ostrożność. Kierowcy zatrzymywali się przed przejściem sugerowanym, tworząc niepotrzebne zatory w ruchu. Ta nadmierna ostrożność, choć wynikająca z chęci zapewnienia bezpieczeństwa, prowadzi do utrudnień komunikacyjnych na skrzyżowaniu, co staje się kolejnym wyzwaniem dla płynności ruchu drogowego.