Piłkarska reprezentacja Opolszczyzny zagra w finale etapu makroregionalnego UEFA Regions Cup

Kadra Opolszczyzny była stroną przeważającą przez większość tego spotkania, które zostało rozegrane w Szprotawie (województwo lubuskie). Na tablicy wyników po pierwszej połowie nie było jednak tego widać. Po jednym z nielicznych wyprowadzonych ataków, Lubuski ZPN dość nieoczekiwanie otworzył bowiem wynik rywalizacji.

Prowadził zresztą nie tylko do przerwy, ale właściwie niemal do ostatniego gwizdka. Zespół Opolskiego ZPN wyrównującego gola zdobył dopiero w 90. minucie, kiedy to rzut karny bardzo pewnym uderzeniem na bramkę zamienił Maciej Rakoczy. "Jedenastka" ta została podyktowana za faul na Mateuszu Dychusie.

Jako że na etapie półfinału makroregionalnego nie ma jeszcze dogrywki, finalistę musiał wyłonić konkurs rzutów karnych. W nim piłkarze z Opolszczyzny spisali się wyśmienicie, wykorzystując wszystkie pięć prób. Skutecznymi strzałami popisali się: Mateusz Dychus, Maciej Rakoczy, Michał Koc, Jakub Pielok i Maksymilian Podgórski. Z kolei bramkarz Opolskiego ZPN Arkadiusz Fesser zatrzymał uderzenie jednego z rywali, dzięki czemu jego drużyna wygrała serię "jedenastek" 5:3.