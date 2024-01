PlusLiga. Drugie w sezonie derby Opolszczyzny dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Tym razem pokonała PSG Stal Nysę 3:0 [ZDJĘCIA]

Dla kędzierzynian było to drugie zwycięstwo odniesione w tym tygodniu. Po ich postawie na boisku w Nysie wyraźnie było widać uskrzydlenie po tym, jak w środę podnieśli się z bardzo trudnej sytuacji w meczu Ligi Mistrzów z Knackiem Roeselare (od 0:2 do 3:2) i tym samym zapewnili sobie w tych rozgrywkach udział w barażach o awans do ćwierćfinału.

Derby Opolszczyzny potrwały tym razem zdecydowanie krócej niż miało to miejsce w 2. kolejce, kiedy to obie ekipy mierzyły się w Kędzierzynie-Koźlu. Mówiąc z przymrużeniem oka, wtedy mecz trwał niejako dwa dni, bo rozpoczął się o godz. 21, a zakończył po północy. I wtedy też ZAKSA przegrywała 0:2, by ostatecznie triumfować po bardzo zaciętym tie-breaku (24:22).

W potyczce rozegranej w ramach 17. serii gier PlusLigi, kędzierzynianie też musieli gonić wynik, ale tak naprawdę jedynie w pierwszym secie. Stal mocno weszła w spotkanie, szybko obejmując prowadzenie 8:4. Siatkarze z Nysy bardzo solidnie spisywali się przez większość inauguracyjnej odsłony i wydawało się, że są w stanie dość pewnie przechylić ją na swoją korzyść. Wszystko po ich stronie posypało się jednak kompletnie, kiedy wygrywali 20:17. Od tego momentu aż siedem punktów z rzędu zdobyła ZAKSA, w czym główna była zasługa serii udanych zagrań duetu Bartosz Bednorz - Łukasz Kaczmarek. Po tak imponującej serii, w tak newralgicznym momencie, goście nie mieli już później problemu z przypieczętowaniem swojej wyższości, zwyciężając 25:21.