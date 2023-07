Po operacji 12-letnia Roksanka nie chodzi. Pomóżmy jej stanąć na własnych nogach Milena Zatylna

Roksanka Grabowska po operacji nie może chodzić. Aby ponownie stanęła na własnych nogach, potrzebna jest kosztowna rehabilitacja, na którą rodziny nie stać. Milena Zatylna Zobacz galerię (2 zdjęcia)

12-letnia Roksanka Grabowska z Gierałcic (gm. Wołczyn) w wyniku komplikacji po operacji nie może chodzić. Dziewczynka porusza się na wózku. Jest szansa, że dzięki rehabilitacji wróci do sprawności, ale na to potrzeba co najmniej 30 tysięcy złotych. Trwa zbiórka na ten cel.