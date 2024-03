Podatek rolny poszedł w górę o 21 procent. Opolscy rolnicy zapłacili go zbożem zostawionym pod urzędem. To kolejny protest

- Płacimy zbożem za podatek rolny, bo nie mamy gdzie spieniężyć swoich zapasów zboża, a urzędy gmin wymagają od nas zapłaty pierwszej raty podatku do 15 marca – mówi Robert Grelich, organizator protestu. – Podatek poszedł w górę, a dla nas ceny w skupie spadły o prawie 80 procent. Wszystkie koszty życia rosną. To jeden big – bag, to symbol nieudolności naszych władz, bierności i braku chęci do współpracy.