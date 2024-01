Policja z Brzegu zatrzymała 34-latka za posiadanie narkotyków. Przy sobie i w mieszkaniu mężczyzna miał marihuanę, amfetaminę i mefedron

Policjanci z Brzegu zatrzymali 34-latka, który przy sobie i w mieszkaniu posiadał różne narkotyki. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.



Jak doszło do zatrzymania?

Policjanci brzeskiego ogniwa patrolowo-interwencyjnego już od jakiegoś czasu podejrzewali, że 34-latek może mieć związek z przestępczością narkotykową. Kiedy kilka dni temu zauważyli go na jednej z ulic w centrum miasta postanowili sprawdzić swoje przypuszczenia. Na widok policjantów zaczął się nerwowo zachowywać oraz próbował się oddalić. Po chwili znaleźli przy nim woreczki z zielonym suszem, jasnym proszkiem oraz białymi kryształami.

Policjanci zatrzymali podejrzewanego, a substancje zabezpieczyli. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli w jego mieszkaniu kolejne narkotyki. W jednym z pomieszczeń znajdowało się m.in.: plastikowe opakowanie wypełnione białym proszkiem. Badania na narkotesterze pokazały, że zabezpieczone substancje to marihuana, amfetamina i mefedron. Łącznie zabezpieczono ponad 170 gramów narkotyków.

Zatrzymany brzeżanin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Obecnie został objęty policyjnym dozorem.