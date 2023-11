Politycy przygotowują się już do wyborów samorządowych. Chętnych na objęcie fotelu prezydenta Opola będzie sporo. Pierwszy się już zgłosił

Lewicowy aktywista, ale bez poparcia Nowej Lewicy

Pilc był także koordynatorem ruchu Roberta Biedronia w regionie, a później z ramienia tej partii starał się wejść do Parlamentu Europejskiego. Jego hasłem przewodnim kampanii wyborczej stało się… bezpodstawne oskarżenie biskupa Andrzeja Czai, że ten krył przypadki pedofilii wśród księży Diecezji Opolskiej. Pilc w tych wyborach zdobył 1500 głosów.

Dotychczasowa kariera polityczna Pilca nie była jednak obfita w sukcesy. W każdych kolejnych wyborach, w jakich uczestniczył, zdobywał jedynie minimalne poparcie. W 2014 roku Jarosław Pilc zajął ostatnie, szóste miejsce wśród kandydatów na prezydenta Opola, a jego partia – Nowa Lewica Opolska nie wprowadziła żadnej osoby do rady miasta.

Prezydent Opola wycofa się z kandydowania na 3 kadencję?

Od 2014 roku prezydentem Opola jest Arkadiusz Wiśniewski. Gdy Wiśniewski po raz pierwszy ubiegał się o prezydenturę, jako kandydat niezależny zdobył w drugiej turze głosowania 67,7% poparcia. 4 lata później Wiśniewski wygrał wybory zdobywając w pierwszej turze blisko 71% głosów i był to najwyższy wynik, jaki podczas tych wyborów otrzymał kandydat na prezydenta miasta.

Pod koniec października podczas konferencji podsumowującej drugą kadencję Arkadiusz Wiśniewski został zapytany, czy zamierza ubiegać się o reelekcję.

- Po wygranych przez opozycję wyborach parlamentarnych, świat wydaje się bardziej kolorowy. Trzeba jednak pamiętać, że do wyborów samorządowych jest jeszcze sporo czasu. Nasze miasto dobrze się rozwija, są też dalsze pomysły na Opole. Pojawia się także refleksja, że dziewięć lat w jednym miejscu to dosyć długo – wyjaśniał prezydent Wiśniewski.

Arkadiusz Wiśniewski ani nie zapowiedział walki o reelekcję, ani nie wycofał się ze startu w wyborach samorządowych.

Prezydent Opola może wcale nie chcieć spędzić kolejnych pięciu lat w fotelu włodarza miasta (wówczas byłby to 14-letni okres rządzenia), ponieważ ma ambicję na dużą politykę – krajową i europejską.

Co prawda w wyborach parlamentarnych w tym roku nie wystartował, chociaż miał taki plan, to kuszącą propozycją wydaje się start w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w przyszłym roku.