Polsko czeski protest rolników na granicach. Polacy chcą pokazać swoją solidarność. Postulaty są te same

Na przejściu w Piotrowicach (droga krajowa 38) od godziny 10 do ok. 13 pojawi się 50 pojazdów z Czech i mniej więcej tyle samo z Polski.

- Organizator protestu w Czechach był u nas w piątek na blokadzie ronda w Nysie i zaprosił nas do wspólnego protestu na granicy. Jedziemy tam, aby zademonstrować naszą solidarność. Postulaty mamy te same – sprzeciw wobec europejskiego zielonego ładu i wobec niekontrolowanemu napływowi artykułów rolniczych z Ukrainy – mówi Maciej Maciuszek, organizator protestu rolników w powiecie nyskim.

Pod Paczkowem ma się pojawić ok. 30 pojazdów rolniczych z Republiki Czeskiej i ok. 30 ciągników z Polski. Droga po polskiej i po czeskiej stronie raczej nie będzie blokowana, ale rolnicze kolumny mogą utrudnić jazdę innym kierowcom.

Demonstracje mają się odbywać w czwartek 22 lutego od godziny 10 do południa na dwóch dawnych przejściach granicznych koło Paczkowa i Głubczyc.

- Nie będziemy blokować przejazdu przez przejście. Spotkamy się, porozmawiamy z kolegami z Czech. Chcemy pokazać, że protesty dotyczą całej Europy – mówi organizator akcji Tomasz Ognisty z Solidarności RI. – Mamy bardzo dobre kontakty z Czechami. To w trakcie naszych rozmów na pograniczu pojawił się pierwszy raz pomysł koalicji piątki państw przyfrontowych w sprawie zboża z Ukrainy.

Rolnicy w Republice Czeskiej zaczęli swoje akcje demonstracyjne później niż polscy. W poniedziałek 19 lutego pojechali zbiorowo do Pragi. Teraz akcje nabierają lokalnego charakteru. W województwie ołomunieckim w czwartkowych akcjach pomiędzy godziną 10 i 12 ma uczestniczyć ok. 500 pojazdów rolniczych.



W środę 21 lutego ok. 50 rolników z Opolszczyzny pojechało na granicę z Ukrainą w Medyce, aby poprzeć protestujących tam rolników.