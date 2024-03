Południowa obwodnica Nysy nie będzie szkodzić środowisku naturalnemu. W ciągu doby będzie nią przejeżdżać ok. 9,6 tysiąca pojazdów

Południowa obwodnica Nysy według przyjętej przez władze wojewódzkie koncepcji ma mieć 4,6 kilometra długości. Będzie to szosa o szerokości 7 metrów. Zacznie się rondem na drodze wojewódzkiej 411 z Nysy do Podkamienia (ul. Zwycięstwa). Potem pobiegnie na wschód, wiaduktem nad linią kolejową. Skrzyżuje się z drogą powiatową Nysa – Hajduki Nyskie (ul. Czarneckiego). Na tym odcinku trasa wiedzie polami, na których nie ma cennych przyrodniczo gatunków zwierząt czy roślin. Na wschód od Hajduk Nyskich nowa trasa przetnie dolinę rzeczki Kamienicy i kawałek dalej dwa niewielkie strumienie. To tereny częściowo zarośnięte lasem. Na potrzeby budowy trzeba będzie wyciąć łącznie 2,3 hektara lasu, ale ok. 1/3 po zakończeniu prac budowlanych może z powrotem zarosnąć drzewami. Na końcu nowa obwodnica włączy się do ronda z drogą krajową 41 w Niwnicy.