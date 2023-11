Pościg jak z filmu na opolskich drogach. W Białej Nyskiej pijany kierowca uciekał skradzioną pługopiaskarką

Zanim nyscy policjanci zdążyli dojechać na miejsce zdarzenia, dostali zgłoszenie, że mężczyzna, który doprowadził do tej kolizji, ucieka skradzioną pługopiaskarką! Policjanci ruszyli za nim w pościg.

Ten policyjny pościg wyglądał jak scena z filmu sensacyjnego. Doszło do niego w ostatni (24 listopada) o godzinie 22:00. Na trasie Biała Nyska – Kijów doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych: audi i BMW.

- Wcześniej to właśnie on, wykonując manewr wyprzedzania, doprowadził do zdarzenia z prawidłowo jadącym BMW - tłumaczy st. sierż. Janina Kędzierska.

Jak doszło do kradzieży pługopiaskarki

Tam 30-letni kierowca audi zaczął się awanturować. Wyrwał z BMW tylną tablicę rejestracyjną. Gdy kobieta kierująca BMW zaczęła głośno wzywać pomocy, awanturujący się kierowca audi rzucił się o ucieczki.

Na parking wjechała wtedy pługopiaskarka. Kiedy z ciężarówki wyszedł kierowca, 30-latek wskoczył do środka. Kierowca pługopiaskarki chciał wyprosić go ze środka, wtedy awanturnik wypchnął go przemocą z kabiny i odjechał.

Jak się okazało, 30-letni kierowca audi był nietrzeźwy. Wydychanym powietrzu miał ponad 1,5 promila alkoholu.