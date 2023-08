Poseł Violetta Porowska o listach PiS: "Mamy bardzo mocną drużynę". Skomentowała także zestawienie kandydatów PO

- Lista, która dla województwa opolskiego została przedstawiona przez Koalicję Obywatelską, jest bardzo słabiutka. To dowód na to, że Donald Tusk nie ceni województwa opolskiego i struktur Koalicji Obywatelskiej na terenie Opolszczyzny - mówi Violetta Porowska.

Rozpoczęła się kampania wyborcza. Prawo i Sprawiedliwość z pewnością będzie chciało się pochwalić tym, co udało się zrobić dla regionu Przede wszystkim widać, że województwo opolskie mocno się rozwija. Województwo opolskie, jak ktoś już powiedział, a ja lubię przytaczać to porównanie, jest wielkim placem budowy. Powstało kilka, by nie powiedzieć, że za chwilę kilkanaście obwodnic. Trwają inwestycje w przedszkola, żłobki, Maluch Plus. Prowadzone są inwestycje w oczyszczalnie ścieków. Ale także inwestycje w kwestie społeczne, czyli właśnie ten Dobry Start czy 500 Plus. To również pieniądze dla lokalnych przedsiębiorców, zadowolenie mieszkańców naszej lokalnej małej ojczyzny i zadowolenie samorządowców. Ja myślę, że ta myśl strategiczna rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby wspierać małe ojczyzny tutaj, na terenie naszego województwa, najmniejszego województwa w Polsce, jest widoczna chyba najlepiej.

Konkurenci Prawa i Sprawiedliwości już ogłaszają listy swoich kandydatów do Parlamentu. Jak skomentuje pani listę PO? Jak się nie ma programu, to się zajmuje personaliami, zajmuje się ludźmi. A opozycja znana jest z tego, że propozycje programowe ma za nic i żadnych twardych pomysłów na Polskę, a również na Opolszczyznę, po prostu nie posiada, więc zajmuje się, tak jak mówię, tylko i wyłącznie twarzami. Zresztą dosyć miałki mi, bo musimy powiedzieć, że ta lista, która dla województwa opolskiego została przedstawiona przez Koalicję Obywatelską, jest bardzo słabiutka. To dowód na to, że Donald Tusk nie ceni województwa opolskiego i struktur Koalicji Obywatelskiej na terenie Opolszczyzny. Słaby spadochroniarz - najsłabszy minister obrony, czyli pan Siemoniak na "jedynce". Jakieś powiatowe postaci z gdzieś dalej. Dotychczasowi posłowie na banicji, na najdalszych możliwych miejscach. To chyba jest recenzja, która sama siebie komentuje. No nie, nie trzeba nic więcej dodawać - słabe struktury słaba opolska platforma.

Jak na tym tle będzie się prezentować drużyna Prawa i Sprawiedliwości? My mamy bardzo mocną drużynę, absolutnie bardzo mocną, co nawet nasi oponenci muszą przyznawać, a także niezależni obserwatorzy życia politycznego, dziennikarze. My mamy tych polityków, którzy dali się poznać jako ci, którzy potrafią walczyć o dobrą jakość życia na Opolszczyźnie, o jak najlepsze i największe pieniądze dla Opolszczyzny, którzy są blisko ludzi. Udało się spotkać z bardzo wieloma ludźmi, te kontakty procentują tym, że nazwiska na naszej liście będą bardzo mocne. Bo rozumiemy Polaków, chcemy dla Polaków pracować, więc lista Prawa i Sprawiedliwości będzie najsilniejszą listą. Do wyborów mamy jeszcze prawie dwa miesiące, czy w ciągu tego czasu zobaczymy w kampanii wyborczej jakieś spektakularne akcenty? No spektakularna jest cała praca Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie osiem lat, bo to druga nasza kadencja, bardzo dużo dobrego zrobiliśmy dla Polski, dla Opolszczyzny. Te olbrzymie pieniądze, które trafiły do naszego województwa. Usiłowaliśmy kiedyś policzyć, jak dużo tych pieniędzy jest, więc po oszacowaniu w przestrzeń publiczną przekazaliśmy informację, że to jest prawie 9 miliardów złotych, ale prawda jest taka, że nie doliczyliśmy jeszcze wielu innych pomniejszych dotacji, które gdzieś tam pojawiały się na Opolszczyźnie. Także spokojnie możemy powiedzieć, że to jest na pewno ponad. 10 miliardów złotych, które przyszły do województwa opolskiego w ostatnich ośmiu latach. A to oznacza, że te tak olbrzymie pieniądze przekuły się na konkretne inwestycje, przekuły się na podniesienie poziomu życia Opolan. I to jest właśnie ta spektakularna praca. My nie musimy stawać na rzęsach, my nie musimy robić happeningów, jak robi to opozycja, bo my idąc do ludzi do Opolan w czasie kampanii, będziemy rozmawiali o tym, co zrobiliśmy. I o tym, czego jeszcze Opolanie od nas oczekują, jeżeli dzięki głosom będziemy mogli w Parlamencie reprezentować Opolszczyznę.

Z czego Pani jest najbardziej dumna, jak jakie swoje sukcesy chciałaby pani przede wszystkim wskazać? Na pewno walkę o zabytki. Z tego jestem bardzo dumna i usatysfakcjonowana, że tak wiele zabytków tej kadencji, poprzedniej zresztą także, ale ta kadencja szczególnie jest dedykowana dbałości o kulturę i o dziedzictwo kulturowe… Zatem jestem dumna, że tak wiele pieniędzy udało mi sią dla zabytków Opolszczyzny zdobyć. Dla mnie bardzo ważną kwestią są także sprawy związane z infrastrukturą drogową. Dzisiaj, kiedy nam drogi pięknieją, wydaje się, że to naturalny obraz Opolszczyzny, ale pamiętamy, że jeszcze naprawdę parę lat temu, nie sposób było przyjechać bez turbulencji przez Opolszczyznę. A dzisiaj i obwodnice - piękna obwodnica Praszki, piękna obwodnica Olesna, piękna obwodnica, Niemodlina - to wszystko jest przecież zasługą właśnie nas posłów. Jestem także zadowolona ze swojej pracy w Sejmowej Komisji Zdrowia - jestem przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do Spraw Praw Pacjentów. No i tutaj rzeczywiście bardzo duże osiągnięcia, bo aż siedem raportów przygotowanych proponujących pionierskie ścieżki postępowania wobec różnych chorób, czy cukrzycy, reumatycznych, czy wobec wcześniaków. Zatem jestem z tej kwestii bardzo zadowolona. No i oczywiście praca z ochotniczymi strażami pożarnymi, tu muszę powiedzieć, że rzeczywiście bardzo dużo satysfakcji mam pracując jako członek Parlamentarnego Zespołu do Spraw Strażaków. To absolutnie się przekuło na moją pracę i działalność dla ochotniczych straży pożarnych w województwie opolskim. Jestem również członkiem Parlamentarnego Zespołu do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich. Zawsze pracowałam z kobietami, nadal z nimi pracuję, czego dowodem była wspaniała konferencja „Opolanka - Polka 21 wieku”, która się wydarzyła dwa miesiące temu. Tak to było naprawdę wielkie wydarzenie. Kobiety zawsze dostrzegam, doceniam i zawsze dla nich będę pracować.

