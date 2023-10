Prezydent Czech Petr Pavel wizytuje pogranicze. Odwiedził Leśny Bar i fabrykę koszul flanelowych w Jeseniku

Poniedziałkowa piesza wizyta prezydenta Petra Pavla z żoną Ewą w Leśnym Barze, w górach koło turystycznej miejscowości Lipova Lazne, zaskoczył turystów wędrujących po tej okolicy.

- To miejsce, o którym Eva i ja wiele słyszeliśmy, ale nigdy tu nie byliśmy – napisał Petr Pavel na swoim profilu w mediach społecznościowych. - To wspaniały przykład aktywności mieszkańców, którzy dbają o otaczający krajobraz i traktują go z szacunkiem. Pomimo tych wszystkich przypadków, kiedy ludzie czasami coś tu zabiorą i nie zapłacą, gospodarze Baru Leśnego nadal wierzą w ludzi. Wierzą, że jest w ludziach więcej dobra niż zła. Ja mam tak samo.