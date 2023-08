Problemy z infrastrukturą treningową Odry Opole. Czy będzie mogła grać w ekstraklasie? "Kosztowny błąd za 200 mln zł"

O sprawie jako pierwsza poinformowała TVP3 Opole (tutaj znajdziecie link). Do problemu odnieśli się też radni zjednoczonej prawicy. Na konferencji prasowej zarzucili oni urzędowi miasta, że w wartym 200 milionów złotych projekcie nowego stadionu przez niedopatrzenie nie znalazły się podgrzewane boiska treningowe.

- Okazuje się, że mimo iż było to przedstawiane jako warunek niezbędny, żeby Odra Opole mogła grać w przyszłości w Ekstraklasie, to nie został on spełniony. Warunkiem licencyjnym jest, że klub grający w Ekstraklasie musi mieć dostęp do całorocznego, podgrzewanego boiska treningowego – mówi radny Sławomir Batko.