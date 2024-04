Ostatnia sesja rady powiatu kluczborskiego. Niektórzy rajcy żegnają się z samorządem

- Kadencja była trudna. Musieliśmy wyjść z zadłużenia. Program naprawczy nie dawał możliwości rozwinięcia skrzydeł. Pandemia również bardzo mocno zakłócała funkcjonowanie. Do tego wojna na Ukrainie. To też stwarzało specyficzne warunki funkcjonowania powiatu, ale ogólnie myślę, że sprostaliśmy – mówi przewodniczący rady Andrzej Olech. - Uważam, że wszyscy, którzy pracowali w tej radzie, stanęli na wysokości zadania i każdy na miarę swoich możliwości starał się wypełnić ten mandat najlepiej, jak potrafił. Wiadomo, że były tarcia. Może te emocje nie były potrzebne, ale czasem potrzebne są burze, by później świeciło słońce.