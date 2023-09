Prognoza demograficzna GUS dla Opolszczyzny. Do 2060 roku ubędzie 250 tysięcy Opolan. Prawie połowa będzie na emeryturze

W 2060 roku liczba mieszkańców Opolszczyzny spadnie poniżej 670 tysięcy osób. Wyludnienie dotknie nawet Opola, w którym ubędzie 20 tysięcy mieszkańców. Takie prognozy demograficzne przedstawił Główny Urząd Statystyczny.

Na koniec 2022 roku na terenie województwa opolskiego mieszkało 942,5 tysiąca ludzi .

. Według prognozy przygotowanej przez demografów z GUS, w 2030 będzie nas tylko 902 tysiące.

W 2040 roku – 835 tysięcy.

W 2050 spadniemy do poziomu 764 tysiące,

a w 2060 będzie nas ok. 692 tysiące. W sumie do 2060 roku oznacza to ubytek o 251 tysięcy osób w ciągu 37 lat, co daje zmniejszenie populacji o 26 procent. Więcej mieszkańców ma obecnie nie tylko Warszawa, ale także Kraków (800 tysięcy). We Wrocławiu mieszka blisko 700 tysięcy osób.

Nic nowego w demografii

Takie prognozy dla demografów to nic nowego, choć ostatnio zjawisko depopulacji lekko u nas przyspieszyło. Przyczyniła się pandemia oraz dalszy spadek dzietności. W ciągu dziesięciolecia pomiędzy spisami powszechnymi (2022–2021) liczba Opolan spadła o 60 tysięcy! Jesteśmy województwem peryferyjnym, gdzie proces wyludniania się jest największy. Od kilku lat mówi się wręcz o demograficznej katastrofie na naszym terenie. Dla porównania – według prognoz GUS liczba mieszkańców Dolnego Śląska czy województwa śląskiego w tym samym okresie spadnie o ok. 400 tysięcy, ale oba regiony nadal będą stosunkowo liczne (2,4 mln dolnośląskie, 5,1 mln - śląskie).

W całej Polsce ubędzie prawie 7 milionów ludzi. Już pięć lat temu prof. Krystian Heffner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prof. Brygida Solga z Politechniki Opolskiej, prognozowali że do 2050 ubędzie 25 procent mieszkańców Opolszczyzny. Ich przewidywania okazały się prawidłowe. W swojej naukowej publikacji ostrzegali o społecznych skutkach takich zmian demograficznych. Grozi nam niskie tempo rozwoju gospodarczego i starzenie się zasobów ludzkich, czyli ludzi zdolnych do pracy. Obecnie w wieku produkcyjnym mieszka na Opolszczyźnie 560 tysięcy ludzi. W 2040 roku będzie ich o 100 tysięcy mniej, a w 2060 tylko 327 tysięcy. Dla firm to oznacza poważne problemy ze znalezieniem rąk do pracy.

2 tysiące stulatków na Opolszczyźnie!

Seniorzy staną się prawdziwą potęgą w województwie opolskim. Obecnie w wieku emerytalnym (ponad 60 dla kobiet i ponad 65 dla mężczyzn) jest 225 tysięcy Opolan. W 2040 roku będzie ich 265 tysięcy, a maksymalna liczebność ma dochodzić do 280 tysięcy. Udział emerytów w społeczeństwie zwiększy się z obecnych 24 procent do 38 procent.

Bardzo wrośnie liczba osób po 80. roku życia, a więc takich, które w zasadzie wymagają stałego wsparcia. Obecnie jest ich 41 tysięcy, a będzie 91 tysięcy. To wymusza na władzach jeszcze większy rozwój opieki instytucjonalnej i środowiskowej nad niesamodzielnymi seniorami, co już obserwujemy. Stulatkowie przestaną być celebrowaną rzadkością. W 2022 roku mieliśmy 182 stulatków, w 2060 będzie ich na Opolszczyźnie prawie 2 tysiące. Demografowie prof. Heffner i prof. Solga przewidywali słusznie, że taki rozrost grupy senioralnej wpłynie na lokalne rynki, rozwiną się usługi kulturalne, rozrywkowe, farmakologiczne czy nawet turystyczne. Faktycznie, ta grupa wiekowa chętnie się angażuje w inicjatywy kulturalne i integracyjne. Jak grzyby po deszczu powstają uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora. Negatywnym skutkiem dla państwa są rosnące wydatki na służbę zdrowia i usługi opiekuńcze.

Klasa dla jednego ucznia w opolskich szkołach

Zapowiadanym przez demografów zjawiskiem jest też malejący rynek konsumencki, co widać po spadającej liczbie sklepów. Grozi nam przewymiarowanie urządzeń infrastruktury społecznej w stosunku do potrzeb. Przykładem jest choćby liczba szkół czy przedszkoli. Obecnie mamy na Opolszczyźnie 22 tysiące dzieci w wieku żłobkowym (do 2 lat). W 2060 będzie ich 13,5 tysiąca. Liczba dzieci przedszkolnych spadnie z 35,5 tysiąca do 20 tysięcy. Dzieci w szkołach podstawowych z 73,5 tysiąca do 46 tysięcy.

To wymusi likwidację szkół, ale przed tym rozwiązaniem lokalne społeczności bronią się bardzo zawzięcie. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w ciągu 37 lat spadnie na Opolszczyźnie prawie o połowę. Krzysztof Strauchmann Przykładem jest jedna z najmniejszych gmin Kamiennik w powiecie nyskim (3150 mieszkańców, choć faktycznie mieszkających jest 2,8 tysiąca). Działają tu 4 szkoły w tym jedna stowarzyszeniowa, która ma łącznie 34 uczniów. W szkołach gminnych na 8 klas przypada 60-100 uczniów.

- Mamy klasy liczące po 2-3 uczniów, a szkole stowarzyszeniowej w jednym oddziale jest już nawet 1 uczeń – mówi Kazimierz Cebrat, wójt Kamiennika. – Przy finansowaniu naliczanym ma jednego ucznia nie stać nas będzie na utrzymanie oświaty. Powinniśmy mieć jedną szkołę i jedno przedszkole, ale ludzie się bronią przed zamykaniem szkół „dla dobra dzieci”.

W efekcie wyludnienia w gminie Kamiennik można kupić 70-metrowe mieszkanie w budynku wielorodzinnym za … 30 tysięcy złotych. To jednak jakoś nie przyciąga osadników. Kilka lat temu pojawiło się kilka rodzin emeryckich z Wrocławia, czy wracających z zagranicy, jednak trend się skończył. - Wioski nie będą się całkiem wyludniać, bo ktoś przecież musi uprawiać ziemię, a grunty mamy dobre – komentuje wójt Kazimierz Cebrat. – Mam jednak taką miejscowość, gdzie mieszka 60 osób. W bloku po PGR na 8 mieszkań zostały trzy zajęte. Za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat może tam nikogo nie być.

