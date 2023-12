Protest przeciwko wyłączeniu TVP3 Opole. Pod siedzibą stacji zebrali się mieszkańcy [ZDJĘCIA]

- To, co robi rząd Tuska, to totalna jazda po bandzie - mówił jeden z uczestników wiecu.

- To, co się dzisiaj dzieje, to zamach na polską konstytucję, na polski patriotyzm i demokrację – mówiła była posłanka PiS Violetta Porowska.

"Nie ma jednak podstaw do kwestionowania ważności wyborów członków Rady Mediów Narodowych - nie daje ich także wskazywany w mediach wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czasów Andrzeja Rzeplińskiego (z 2016 r.), bo oceniał on jedynie wycinek przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, a nie konstytucyjność całej ustawy" – przypominał serwis.

Wobec przejęcia mediów publicznych przez nowe władze przywoływany jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku mający rzekomo stwierdzać niekonstytucyjność Rady Mediów Narodowych. To właśnie ten organ, jest odpowiedzialny za powoływanie i odwoływanie zarządów oraz rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Wspomniane orzeczenie stało się dla część uczestników debaty publicznej argumentem za odwołaniem RMN. O tym, dlaczego to niewłaściwa interpretacja pisał jeszcze przed wyłączeniem go przez rządzących portal TVP.Info.

Co więcej, w artykule podkreślono, iż orzeczenie TK z 13 grudnia 2013 roku nie odnosiło się "sensu stricto do ustawy powołującej do istnienia Radę Mediów Narodowych, lecz do tzw. małej ustawy medialnej z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji".

W ustawie tej kompetencje powoływania i odwoływania zarządu oraz prezesa TVP i Polskiego Radia przekazano ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Wcześniej należały one do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. "To w odniesieniu do tej ustawy Trybunał ocenił jako niekonstytucyjne niektóre artykuły - a nie jej całość" – wskazano.

W ten sposób odnosił się również tuż po wyroku szef RMN Krzysztof Czabański.