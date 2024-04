Po porażce wyborczej Waldemar Hartman odchodzi z Polski 2050. „Otrzymałem propozycję nie do odrzucenia” Mateusz Majnusz

Hartman jako lider listy Trzeciej Drogi do sejmiku zdobył tylko 630 głosów poparcia NTO

Jeden z liderów Polski 2050 na Opolszczyźnie opuszcza szeregi partii Szymona Hołowni. W wyborach startował z pierwszej pozycji na liście Trzeciej Drogi do sejmiku województwa ale zdobył zaledwie 630 głosów. Okazało się to prawie najgorszym wynikiem na liście. Waldemar Hartman na Facebooku stwierdził, że otrzymał "propozycję nie do odrzucenia".