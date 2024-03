Przełom w sprawie absencji Łukasza Kaczmarka, atakującego Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Jaki był powód jego nieobecności? Wiktor Gumiński

Wygląda na to, że tajemnicza absencja atakującego Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Łukasza Kaczmarka dobiegła końca. Klub oficjalnie poinformował, że 7 marca wrócił on do zajęć z drużyną.