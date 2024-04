Przystawił emerytowi pistolet i zażądał pieniędzy. Zrobił to nie pierwszy raz. 50-latek spod Wołczyna jest w rękach policji Mirosław Dragon

50–letni Krzysztof S. przystawił 70-letniemu seniorowi pistolet do szyi i zażądał pieniędzy. Śledczy ustalili, że nie był to pierwszy tego typu rozbój w jego wykonaniu. Przestępca spod Wołczyna decyzją sądu trafił do aresztu tymczasowego.