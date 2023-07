Przyznano Złote Pinezki 2023. Wśród laureatów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Czym są Złote Pinezki

Złote Pinezki to wyróżnienia, które otrzymują najbardziej doceniane przez użytkowników i użytkowniczki Map Google miejsca w Polsce. W 2020 roku nagrodzonych zostało 16 atrakcji turystycznych, z kolei z zeszłym roku statuetki trafiły do 15 parków i rezerwatów przyrody. W tym sezonie letnim są to zamki i pałace.