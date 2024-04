PSG Stal Nysa wygrała 3:1 z Auronem Wartą Zawiercie w meczu kończącym fazę zasadniczą PlusLigi. Teraz przed nią play-off

Chociaż Stal Nysa miała już zapewnioną grę w play-off, to wciąż mogła zająć 7. miejsce w tabeli, co gwarantowałoby innego przeciwnika w ćwierćfinale.

Stal spotkanie z Aluronem rozpoczęła bardzo mocno. Przy świetnej zagrywce Patryka Szczurka prowadziła już 12:6. Chociaż goście bardzo się starali, to nie byli w stanie zniwelować tej przewagi Stali. Po ataku Wojciecha Włodarczyka gospodarze prowadzili już 18:12. Bez problemu utrzymywali tę przewagę do końca pierwszego seta, którego wygrali do 18.

W drugim secie do głosu doszli goście, którzy po ataku Mariusza Schamlewskiego prowadzili 7:4. Aluron utrzymywał kilkupunktową przewagę do końca seta, wygrywając go 25:22.

Mogło się wydawać, że Warta weszła w rytm, który będzie kontynuowała w kolejnych setach. W trzeciej partii to jednak Stal wróciła do grania z pierwszej odsłony. Przy zagrywce Włodarczyka zdobyła 3 punkty z rzędu i wyszła na prowadzenie 11:9. Potem gra była bardzo zacięta. Dopiero w końcówce gospodarze zdobyli niewielką przewagę, dzięki której wygrali tego seta do 22.