Psy ze schroniska w Kędzierzynie-Koźlu spędzą mrozy w domach tymczasowych. Ogólnopolska "Akcja Mrozy" porusza też serca Opolan Marcin Żukowski

Opolskie schroniska dla bezdomnych zwierząt przystąpiły do Akcji Mrozy. Dzięki uproszczonej procedurze zwierzęta m.in. ze schroniska w Kędzierzynie Koźlu tymczasowo trafiają do domów na okres zimowy. Jest szansa, że wiele z nich nie wróci już do schronisk.