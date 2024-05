Psycholog i dietetyk mają zadbać o zdrowie młodych opolan. Nowe programy w stolicy regionu

Częścią programu są również warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i opiekunów (odbędą się one między czerwcem a październikiem). Dwa spotkania dla rodziców, każde po 6 godzin, planowane są na soboty. Dzieci natomiast spotkają się 4 razy w czasie wakacji (każde spotkanie potrwa 6 godzin lekcyjnych). Przewidziane są również indywidualne spotkanie z psychologiem. Z programu skorzysta 100 osób.

- W tych wszystkich obszarach zdrowotnych kluczowym elementem jest czas. Dziś na badanie psychologiczne czy przyjęcie na oddział psychiatryczny dla dzieci czeka się kilka lub kilkanaście miesięcy, to jest to zdecydowanie za długo. Dlatego stawiamy na szybką diagnozę i na to chcemy przeznaczyć dodatkowe pieniądze – mówi Łukasz Sowada z klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego.