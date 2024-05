Medal dla harcerza za krzewienie postaw patriotycznych. Uroczystość wręczenia zorganizowano we Włoszech Marcin Żukowski

Hm. Michał Markowicz otrzymał medal "Pro Bono Poloniae". ZHR

We Włoszech pochodzący z Kluczborka harcmistrz Michał Markowicz został odznaczony medalem „Pro Bono Poloniae”. To docenienie jego wieloletniej pracy wychowawczej, m.in. organizacji corocznych wypraw harcerzy do Włoch szlakiem żołnierzy 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.