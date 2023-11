Rada nadzorcza WiK twierdzi, że odwołała prezesa spółki. Ireneusz Jaki: "To złamanie prawa"

Pełne oświadczenie Ireneusza Jakiego:



1. To takie odwołanie jak te wiele poprzednich, po których sądy zawsze stwierdzały nielegalne działanie Wiśniewskiego i przywracały mnie na funkcje. Umowa mówi jasno: do odwołania potrzebna jest zgoda udziałowca: PFR, której znów tym razem nie było. Więc to oczywiste złamanie prawa.

2 Przypominam, że w tej sprawie chodzi właśnie o łamanie prawa. Po prawie dekadzie nagród i awansów od Wiśniewskiego, kiedy wykryłem przekręty jego najbliższych współpracowników nagle zaczęła się na mnie bezprecedensowa nagonka i mobbing. Po czasie wiemy już, że Prokuratura i sądy dwóch instancji potwierdziły to co wykryłem. Sebastian P. i Agnieszka M. wyrządzili szkodę spółce wielkich rozmiarów co stwierdził powołany niezależny biegły.

3. Nigdy nie przegrałem żadnej sprawy o mobbing czego nie można powiedzieć o ludziach Wiśniewskiego. W tej sprawie zawiadomiłem o popełnieniu przestępstwa przez Arkadiusza Wiśniewskiego i postępowanie jest w toku.

4. Nie chciałem walki z prezydentem. Uczciwe w liście go poinformowałem, że to co robili jego współpracownicy sprawi, że firma będzie niewypłacalna. Tak dokładanie się stało. Firma z czasów kiedy ją prowadziłem i była najlepszą i nagradzaną w Polsce stała się spółką bez środków na normalna działalność. A za błędy ludzi Wiśniewskiego mieli zapłacić mieszkańcy, bo kilka razy składało wniosek o podwyżkę za wodę i ścieki. Firma jest w tak złym stanie przez to, że ludzie prezydenta robią w niej co chcą (mi odebrano większość kompetencji) że rozważam czy tym razem się nie odwoływać do Sądu, który tak jak za każdym razem wcześniej jestem pewny, że mnie przywróci. Niech Wiśniewski bierze pełną odpowiedzialność za zniszczenie najlepszej spółki wodociągowej w Polsce. I w tej sprawie dalej będę aktywny. To nie jest prywatny folwark Wiśniewskiego. Zniszczył perłę w koronie Opolszczyzny tylko za to, że wykryłem duże nieprawidłowości jego ludzi.