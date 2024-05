Radni z Nysy apelują do rządu. Chodzi o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego

Zgodnie z obecną koncepcją budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i z częścią kolejową tego projektu, od przyszłego portu lotniczego w Baranowie będzie prowadzić 10 tzw. „szprych” czyli linii kolejowych, rozchodzących promieniście po całym kraju. Chodzi o to, aby z całego kraju można się było szybko dostać jednym pociągiem na międzynarodowe lotnisko. Szprycha nr 8 ma prowadzić z Warszawy przez lotnisko CPK, Piotrków Trybunalski, Częstochowę do Opola, a dalej do Nysy i Kłodzka.

Większość tej trasy już istnieje, wymaga przeniesienia tylko w rejonie CPK, żeby doprowadzić pod podziemnego dworca pod lotniskiem. Trasa potrzebuje jednak gruntownej modernizacji, dostosowującej do kolei dużych szybkości. Zgodnie z założeniem czas przejazdu z Warszawy do Opola ma się skrócić do 4 godzin 45 minut. Przewidziano też elektryfikację linii z Opola do Nysy i Kamieńca Ząbkowickiego, co pozwoli skrócić czas przejazdu z Nysy do Warszawy do 3 godzin 15 minut. Prace projektowe jeszcze się nie rozpoczęły.

Nowy rząd Donalda Tuska weryfikuje założenia projektu CPK przyjęte przez poprzedni rząd.