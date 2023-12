Radny z Kamiennika stracił mandat. Wyborów uzupełniających nie będzie. Co teraz zrobi rada gminy, jeśli głosy się podzielą?

Były już radny gminy Kamiennik w 2020 roku wystąpił do urzędu miejskiego w Nysie o przyznanie na swoje dzieci nyskiego bonu wychowawczego. Jest o nieistniejące już świadczenie, przyznawane przez gminę Nysa tylko dla dzieci mieszkających na tym terenie. Ostatecznie radny wycofał wniosek, ale sprawa wyszła na jaw i prokuratura oskarżyła go o usiłowanie wyłudzenia nienależnego świadczenia.

Sąd karny uniewinnił go od zarzutu, bo uznał w uzasadnieniu, że radny faktycznie mieszka w Nysie, a więc miał prawo występować o świadczenie. Na rozprawie okazało się, że choć został wybranym do samorządu w gminie Kamiennik, to faktycznie ma mieszkanie w Nysie, tam pracuje, tam uczą się jego dzieci. Z gminą wiejska ma kontakt, bo mieszka tam jego bliska rodzina i często tam przebywa.

Po ujawnieniu tych informacji wojewoda opolski Sławomir Kłosowski wygasił mandat radnego w Kamienniku, bo uznał, że centrum jego życiowej aktywności to Nysa, a radny samorządu powinien mieszkać w swojej gminie, a nie po sąsiedzku.